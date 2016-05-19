Москва, 19 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Решением Мосгорсуда Владимир Сванбек и Борис Цагараев, обвиняемые в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, оставлены под стражей, сообщает 19-го мая РАПСИ.

wallcoo.net Фемида

Защитник руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека просил суд отпустить фигуранта под домашний арест. По его мнению, доказательства того, что его подзащитный скроется от следствия, либо каким-то образом повлияет на ход процесса, в деле отсутствуют.

С адвокатом не согласились представители следствия и обвинения. Суд постановил оставить ходатайство защиты без удовлетворения, оставив Сванбека под арестом до 21-го июня этого года.

«Сванбек может оказать давление на лиц, относящихся к данному делу, воспользоваться похищенными средствами, местонахождение которых ещё не известно», — отметил следователь.

Глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев также останется под арестом до 21 июня, несмотря на ходатайство защиты заменить меру пресечения фигуранта с нахождения под стражей на домашний арест или залог в размере 10 млн рублей.

Позже, 26-го мая этого года, в суде высшей инстанции будут рассмотрены жалобы на продление ареста других фигурантов так называемого «дела реставраторов». Речь идет о руководителе компании «БалтСтрой» Дмитрии Сергееве, главе ФГУП «Центр реставрации» Олеге Иванове и директоре Департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Борисе Мазо.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года ФСБ возбудило ряд уголовных дел в отношении нескольких руководящих работников министерства культуры России и бизнесменов. В частности, в рамках «дела реставраторов» арестовали заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова.

Фигуранты дела подозреваются в крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию таких объектов культурного наследия России, как Новодевичий монастырь, Музей космонавтики в Калуге, драматический театр в Пскове и Иоанно-Предтеченский монастырь.