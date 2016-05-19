Каир, 19 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Эксперт в аэрокосмической области и бывший генеральный директор компании Air Cosmos Пьер Кондом заявил 19-го мая, что причиной крушения самолета египетской авиакомпании EgyptAir с высокой долей вероятности стал взрыв, сообщает RTL.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

«Нет никакого сомнения в том факте, что это был взрыв на большой высоте», — отметил он, добавив, что об этом говорят первые сведения о произошедшем.

Хотя он и признает, что делать выводы пока рано, он все же подчеркивает, что в таких условиях человеческом факторе говорить не приходится. «Более того, это был опытный экипаж, который не предпринял никаких маневров», — добавил он.

По мнению эксперта, внезапные движения воздушного судна, зарегистрированные во время падения самолета, могут говорить о повреждениях, вызванных взрывом.