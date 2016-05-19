Челябинск, 19 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Челябинских сотрудников системы исполнения наказания, заподозренных в получении взяток с заключенных, отправили в СИЗО на время следствия. Как сообщили 19 мая в суде Центрального района Челябинска, пока мера пресечения в виде содержания под стражей избрана двоим из подозреваемых. Два ближайших месяца в следственном изоляторе проведут старший оперуполномоченный отдела розыска ГУФСИН Сергей Путилин и начальник оперативного отдела ФКУ ИК-8 ГУФСИН Евгений Зауэр.

Luis Argerich Тюрьма

Пока суд еще не принял решение, какой будет мера пресечения в отношении третьего фигуранта уголовного дела, оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ ИК-8 Дмитрия Бабина. Скорее всего, он также будет отправлен в СИЗО, хотя его адвокат ходатайствует перед судом об избрании для своего клиента меры пресечения в виде домашнего ареста. На такой же мере настаивали адвокаты Путилина и Зауэра, но суду более убедительными показались доводы прокуратуры, которая убеждена, что, оставшись фактически на свободе, подозреваемые смогут оказывать давление на свидетелей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники челябинского ГУФСИН были задержаны вчера, 18 мая, по результатам ранее проведенных в региональном главке ведомства и колонии №8 обысков и изъятия деловой документации.

По версии следствия, в преступную группу исполняющий обязанности начальника отдела розыска оперативного управления Сергей Путилин, начальник оперативного отдела ФКУ ИК-8 Евгений Зауэр и оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ ИК-8 Дмитрий Бабин сложились еще в ноябре 2012 года. С этого момента и по июль 2014 года офицеры, как считает следствие, брали с осужденных деньги, взамен обещали покровительство и послабление тюремного режима.

Общая сумма взяток, которые за время своей противоправной деятельности могли получить подозреваемые, пока в интересах следствия не разглашается, но, предположительно, речь может идти о сотнях тысяч рублей.