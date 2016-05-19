Самара, 19 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Главное управление организации торгов Самарской области выставило на продажу пять автомобилей Audi 6 2006−2007 годов с начальной ценой контракта от 510 до 610 тыс. рублей. В протоколах подведения итогов указано, что аукционы признаны не состоявшимися, так как до окончания приема не было подано ни одной заявки на участие. Информация об этом размещена на сайте «Единой электронной торговой площадки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.ladavesta.net Губернатор Николай Меркушкин

По данным Коммерсант.ru главное управление торгов Самарской области объявило в апреле восемь аукционов по продаже Audi A6 (с начальной ценой от 400 до 610 тыс. рублей), принадлежащих правительству региона, семь из них признаны несостоявшимися. Результаты еще по одному аукциону пока не подведены.

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В этой связи стоит отметить, что еще в октябре 2014 года губернатор Николай Меркушкин объявил, что в ближайшие месяцы будет подготовлено решение по поводу того, чтобы пересадить 80% чиновников с импортных на «вазовские» автомобили. «Я поручил правительству Самарской области не позже декабря 2014 года подготовить предложения о закупке для нужд органов власти и бюджетных учреждений автомобилей марки Lada, произведенных на AвтоВАЗe, — заявил глава региона». В ноябре 2015 года гараж облправительства пополнился пятью автомобилями Lada Vesta, в марте 2016-го еще тремя. На сегодняшний день в автопарке облправительства восемь Lada Vesta. Всего для чиновников планируется закупить 200 машин.

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1 декабря 2015 года состоялась встреча президента Владимира Путина с Николаем Меркушкиным, на которой губернатор пообещал пересадить уже 85% чиновников на вазовские автомобили. «Мы будем на эти две машины (Lada Vesta и Lada Xray, прим. ИА REGNUM ) пересаживать процентов 85 чиновников, весь средний слой и даже чуть выше среднего. В городе Самаре мэр уже ездит, а дальше всё, что будем менять, будем менять за счёт этого», — доложил Меркушкин.

Наблюдатели обращают внимание, что аукцион по продаже Audi был объявлен в апреле 2016 года. «Возможно, с продажей автомобилей марки BMW и Ford облправительству повезет больше», — отмечают они.

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Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, утверждение губернатора Николая Меркушкина об экономии бюджетных средств за счет пересаживания чиновников на отечественные машины, вызвало критическую оценку депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, высказавшего мнение, что это очередная обременительная для регионального бюджета пиар-акция главы региона.

«Сегодня «Веста» стоит в среднем 550 тыс. рублей, со страховкой это будет все 600, если не 700, потому, что комплектация «комфорт» чиновничьему заду мягче, ее, скорее всего, и купят, — сделал Матвеев в своем блоге экономический расклад (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ). — «Икс Рей» еще дороже. А почем своим будут распродавать автопарк иномарок? Если речь идёт о «Форд фокусе» (самой распространенной «иномарке» в самарских чиновничьих гаражах,) то пятилетняя машина уйдет примерно за 400−450 тыс. рублей, то есть за такую «пересадку» чиновника с «Форда», который еще года три-четыре может спокойно поездить, на новую «Весту» придется самарскому налогоплательщику доплатить тысяч 200. А зачем? Зачем распродавать автопарк, а не менять его по мере естественного выбывания автомобилей? Только чтобы доложить Путину: мы пересадили 80% на «Весты»? Вот если бы Меркушкин сказал: пересаживание чиновников с иномарок на «Весты» не будет стоить бюджету не рубля, наоборот, мы часть денег вернем в бюджет — тогда да. Но об этом не слова, потому, что по-видимому, очередная пиар-акция самарского губернатора все-таки денег потребует, и, возможно, не малых».

Отметим также, что по информации издания «За рулем», в автопарке Самарской области находится более 900 транспортных средств, включая автомобили подведомственных учреждений, специализированную технику и автобусы. Импортных машин всего 10%. Среди них есть Audi, BMW и Ford.