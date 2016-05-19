Минск, 19 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) в Минске заявил журналистам, что крушение самолета EgyptAir над Средиземным морем может быть связано с терактом.

ИА REGNUM Терроризм

«По всей видимости, это террористический акт», — сказал Бортников. Он призвал всех заинтересованных принять совместные меры по выявлению лиц, причастных к катастрофе самолета А320.

Напомним, самолет А320 19 мая совершал рейс Париж — Каир. Рано утром он пропал с экранов радара. На борту воздушного судна находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что А320 EgyptAir сразу после вхождения в египетское воздушное пространство совершал резкие маневры со снижением.