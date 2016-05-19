Москва, 19 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Система переработки мочи UPA в американском сегменте МКС трое суток находилась на запланированном техническом обслуживании и из строя не выходила, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора NASА по связям с общественностью в российском ЦУПе Александра Коптева.

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Ранее сообщалось, что в американском сегменте МКС пятые сутки не функционирует система переработки мочи.

Представитель NASA заявил, что система переработки мочи даже во время техобслуживания была частично доступна для использования. По его словам, 18-го мая астронавты производили совершенствование системы для более качественной и эффективной переработки урины.

На данный момент все работы завершены, и система UPA функционирует в обычном режиме.