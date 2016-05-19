Минск, 19 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 19 мая в Минске встретился с руководителями делегаций 40-го заседания Совета руководителей органов безопасности (СОРБ) и специальных служб государств — участников СНГ, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии

Руководитель постсоветской республики зачитал обращение к участникам заседания, обратив внимание на ряд проблем в мире и европейском регионе. Лукашенко обратил внимание на усугубление проблемы миграции в результате нестабильности на Ближнем Востоке, вследствие чего Европа переживает настоящую гуманитарную катастрофу. По его словам, данную проблему Белоруссия бесплатно решает уже 10 лет.

По мнению Лукашенко, СНГ — полезная организация, а покинувшие её состав постсоветские республики вернутся. В числе таковых была названа Украина, которая, по информации Исполкома СНГ, де-юре остаётся участником Содружества, так как формальная процедура выхода из организации не выполнена и заявления отдельных украинских политиков и изданий не могут являться достаточным основанием для констатации факта. В сентябре 2015 года по данному вопросу высказался председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, который, сославшись на МИД Украины, заявил, что постсоветская республика остаётся в СНГ. Тогда же МИД Украины проинформировал, что республика остаётся учредителем и участником Содружества, но не считает себя членом данной организации.

«Я уверен, что Украина не сегодня завтра придет к нам. У нее очень много здесь интересов. Думаю, что и Грузия», — заявил Лукашенко.

«Надо сделать так, чтобы они вернулись. Слишком много там людей, которые готовы с нами сотрудничать», — сказал Лукашенко. В официальном сообщении не конкретизировано, каких «людей» имел ввиду руководитель постсоветской республики и что в его понимании «слишком много». Однако очевиден эмоциональный настрой Лукашенко, явленный в таком заявлении: «Не должны мы терять эти республики».

В сообщении президентской пресс-службы сказано: «Вместе с тем глава государства призвал более открыто обсуждать острые внутренние проблемы СНГ: ситуацию в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Украине». Отметим, что ПМР и НКР не являются членами СНГ и, судя по официальному сообщению, представители данных государств на заседании в Минске не присутствовали.

В официальном сообщении также сказано, что представители спецслужб СНГ обсудили «ряд других тем, актуальных для органов безопасности и спецслужб СНГ. В том числе меры по противодействию международному терроризму и экстремизму, организации совместной системной работы по этому и остальным направлениям взаимодействия». Напомним, при создании СНГ в 1991 году между правительствами Содружества была достигнута договорённость не вести разведывательную и подрывную деятельность в отношении участников данного интеграционного объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости сохранить деградировавшее СНГ и повысить эффективность институтов данной организации. Так, 16 октября в Бурабае (Казахстан) Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, заявил: «Надо сделать несколько хотя бы шагов в плане эффективности функционирования Содружества независимых государств». До этого, 8 мая 2015 года, он заявлял, что «выхода Украины из СНГ вряд ли стоит ожидать».

Лукашенко также неоднократно заявлял о желательности и возможности возвращения Грузии в СНГ. Так, 11 декабря 2012 года он заявил: «Вот мы будем с первого января председательствовать в СНГ, мы вас ждем. Я приеду к вам, стану перед вами на колени, только не публично. Ну, если хотите, публично ради этого, и буду вас просить первым шагом вернуться в СНГ». Однако уже 15 января Лукашенко заявил, что власти Грузии зря не рассматривают вопрос возвращения в СНГ, фактически признав, что взгляды Тбилиси и Минска на СНГ очень сильно расходятся.

Грузия официально перестала быть членом СНГ с 18 августа 2009 года, чему предшествовала «августовская война» 2008 года.