Нижний Тагил, Свердловская область, 19 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. «Альфа-банк» и «НПК «Уралвагонзавод» ведут переговоры о возможности реструктуризации долга дочерней компании научно-производственной корпорации. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» корреспонденту ИА REGNUM.

uvz.ru Продукция Уралвагонзавода

В пресс-службе УВЗ сообщили, что корпорация находится в конструктивных переговорах с «Альфа-банком». При этом подчеркнули, что «Уралвагонзавод» не является заемщиком банка. Заемщиком является структура, входящая в периметр корпорации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Альфа-банк» официально сообщил, что намерен подать иск о признании банкротом АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и его дочерних предприятий «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский».

В пресс-службе банка подтвердили, что переговоры продолжаются и пояснили причину, по которой «Альфа-банк» вынужден был отправить официальное уведомление о готовящемся исковом заявлении.

«Банк не прекращал попыток найти компромиссные решения. Переговоры продолжаются и сейчас. К сожалению, до сих пор приемлемых вариантов нам предложено не было. Тем не менее, мы надеемся на достижение компромисса», — сообщила PR-директор филиала «Екатеринбургский «Альфа-банка» Анна Шмелёва.

Напомним, что весной 2015 года Альфа-банк уже обращался в суд с исковым требованием о взыскании денежных средств с корпорации «Уралвагонзавод». В апреле 2015 года «Альфа-банк» подал иск о взыскании шести миллиардов рублей и 39,7 миллионов долларов. А в мае кредитное учреждение просило суд взыскать с ответчика задолженность по кредиту на 523,5 миллионов рублей. Тогда судом был наложен арест на счета УВЗ, однако позже арест был снят. В июне правительство России одобрило госгарантии УВЗ на 20 миллиардов рублей, а исковое заявление было отозвано.