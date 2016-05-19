Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Взаимодействие сотрудничества между РФ и АСЕАН тянется к сотрудничеству ЕАЭС с АСЕАН. Об этом 19 мая в ходе брифинга в Сочи заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

government.ru Подписание российско-вьетнамских документов по итогам переговоров

«В основе всего лежат двусторонние связи, и неслучайно нашу страну посещают пять АСЕАНовских руководителей. Из этих ниточек соплетается ткань сотрудничества. Россия является частью ЕАЭС, и ниточки двусторонних связей тянутся и к ЕАЭС», — сказал Моргулов.

По его словам, можно называть цифру товарооборота с АСЕАН мизерной, но за пять лет она выросла в два раза: «Конечно, товарооборот немного уменьшился, но на это есть объективные причины. Тем не менее, в результате реализации программ удаётся сохранить динамику развития. Мы вычленяем приоритеты в непростой экономической ситуации в мире, и этими приоритетами являются энергетика, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии и так далее. Вопросы саммита по ЗСТ и плана действий по развитию сотрудничества и сам деловой форум — это и есть меры, предпринимающиеся для продвижения на рынках. Соглашение с Вьетнамом только подписано, но дайте ему поработать, и уже через полгода-год уже можно будет делать вывод. Если мы будем вести дело в данном направлении, это и будет открытием рынка».

Моргулов подчеркнул, что экономики стран АСЕАН неоднородны: «Экономика Сингапура отличается от экономики Вьетнама. Поэтому я бы не стал определять чёткие временные рамки. Создаётся совместная рабочая группа по заключению соглашения, и я обращаю внимание, что это процесс совместный в рамках ЕАЭС. Каждой из стран организации надо согласовать свои условия. Здесь всё подвижно и может зависеть от обстоятельств, но я думаю, что успешная реализация вьетнамского проекта ускорит данную работу».

Напомним, 19 мая в Сочи открылся саммит Россия — АСЕАН. Непосредственно активная часть форума начнётся 20 мая и продлится два дня. Встреча пройдёт под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага». В ходе мероприятия стороны намерены подписать ряд соглашений экономического характера.