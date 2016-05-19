Рязань, 19 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Рязанская область от использования системы «Платон» получит 550 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Рязанской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«От использования системы «Платон» Рязанская область получит 550 млн рублей. Еще около 330 млн рублей поступят в регион за счет повышения акцизов на топливо. Средства будут направлены на ремонт дорог в районных центрах и межмуниципальных трасс», — цитирует пресс-служба депутата.

Ранее в Росавтодоре сообщили о том, что собранные 10 млрд рублей будут распределены между 17 субъектам РФ и 16 муниципальным образованиям. Так, из федерального бюджета в период с июня по сентябрь 2016 года будут профинансированы приоритетные дорожные работы в Волгоградской, Саратовской, Омской, Костромской, Тверской, Архангельской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Кировской, Самарской, Челябинской, Тамбовской областей, Республик Алтай, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, а также городов — Волгограда, Саратова, Омска, Костромы, Твери, Петрозаводска, Архангельска, Вологды, Рязани, Владимира, Кирова, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Тольятти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным заместителя председателя регионального правительства Шауката Ахметова, более 75% рязанских дорог нуждаются в ремонте. При этом деньги, которые выделяются из регионального бюджета на эти цели, перекрывают только 30% потребности. По данным чиновника, чтобы привести дороги в порядок, необходима полная реконструкция. В этом случае стоимость одного отремонтированного километра дорог составит около 50 млн рублей.