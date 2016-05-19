Краснодар, 19 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Краснодар готовится отметить День славянской письменности и культуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского управления культуры, основные мероприятия пройдут 24 мая на Пушкинской площади и в учреждениях культуры города. Ожидается, что в праздновании примут участие сотни горожан всех возрастов.

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883

В 10:00 на Пушкинской площади откроется православная выставка творческих работ студий детского православного творчества. А в 10:30 от Свято-Екатерининского собора пройдет крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Это ежегодное общегородское мероприятие, в котором традиционно принимают участие сотни православных горожан — представители духовенства, общественности и молодежи Краснодара. Завершится крестный ход праздничным молебном перед Войсковым Собором святого благоверного князя Александра Невского.

Центральным событием программы мероприятий станет большой концерт детских хоровых коллективов школ искусств Краснодара, который начнется в 13:00 в Музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова. Более 600 воспитанников учреждений дополнительного образования детей исполнят известные песни русского классического и современного репертуара. Как отметили организаторы, большой хоровой концерт в День славянской письменности и культуры пройдет в Краснодаре уже в третий раз по сценарию, единому для всех городов Краснодарского края и многих городов страны.

Акции, викторины, тематические литературно-художественные композиции и представления, посвященные этому празднику, пройдут и Домах культуры, парках и скверах, библиотеках и учебных заведениях Краснодара.

День славянской письменности и культуры празднуется ежегодно 24 мая во многих славянских странах. Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени его создателя.

«День славянской письменности и культуры несколько лет назад приобрел государственный статус. Праздник памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия символизирует единение славянских народов, гордость за нашу культуру и утверждает духовные ценности», — отметили организаторы.