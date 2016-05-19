Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Начальника административного департамента комитета по природным ресурсам Ленинградской области Сергея Степутенко подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили сегодня, 19 мая, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Руководство Ленобласти было в курсе действий правоохранителей.

picserver.org Коррупция

По данным следствия, 8 апреля 2016 года 39-летний чиновник на территории Красногвардейского района Петербурга получил от директора коммерческой фирмы взятку в 850 тыс. рублей за лояльное отношение к другой коммерческой структуре и не препятствование в заключении договора аренды лесного участка.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). «В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР.

В свою очередь, в администрации Ленинградской области сообщили, что предполагаемого взяточника удалось изобличить в ходе совместных действий властей региона и полиции.

«Ранее председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области настаивал на увольнении данного сотрудника. Сергей Степутенко написал заявление по собственному желанию 10 мая 2016 года и 27 мая 2016 года будет уволен. Однако, до окончания службы он ушел на больничный, во время которого совершил неправомерные действия», — уточнили подробности в пресс-службе правительства региона. При этом больничный со стороны Степутенко в администрацию Ленинградской области пока не предоставлен.

На рабочем месте Степутенко, а также по месту его жительства проходят обыски и другие следственные действия.

Добавим, что по инкриминируемой чиновнику части 5 статьи 290 УК РФ ему грозит штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.