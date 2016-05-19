Екатеринбург, 19 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Бывший свердловский министр Андрей Мисюра официально возглавил Научно-производственное объединение автоматики. Сегодня, 19 мая, его кандидатуру на пост генерального директора утвердил Совет директоров компании.

Владислав Фальшивомонетчик НПО «Автоматика»

Напомним, прежний генеральный директор Леонид Шалимов ушёл в отставку после того, как был признан президентом России Владимиром Путиным не полностью соответствующим своей должности. Поводом для такой меры стала задержка запуска ракеты с космодрома «Восточный».

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Андрей Мисюра до своего назначения занимал пост министра промышленности Свердловской области. Вчера, 18 мая, губернатор Евгений Куйвашев удовлетворил его заявление об отставке. Кандидатура Мисюры на пост главы НПО автоматики была согласована Куйвашевым и председателем правительства России Дмитрием Медведевым.