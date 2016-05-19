Владикавказ, 19 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В постпредстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе обсудили вопросы, связанные с поддержкой бюджета Северной Осетии. Как сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM, на совещании под представительством полномочного представителя президента РФ Сергея Меликова и с участием министра по делам Северного Кавказа ЛьваКузнецова, а также представителей Минэкономразвития, Минфина России и временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова подробнорассмотрена социально-экономическая ситуация в республике.

Владикавказ

Как отметил полпред, в целом социально-экономическая ситуация в Северной Осетии-Алании не хуже, чем в других регионах округа, однако обращают на себя внимание факты сокращения промышленного и сельскохозяйственного производства в 2015 году, а также ограниченного доступа республики к действующим отраслевым госпрограммам Российской Федерации из-за дефицитности регионального бюджета и сложностей в соблюдении требуемого уровня софинансирования мероприятий указанных программ.

Ранее Сергей Меликов обратился к вице-премьеру правительства РФ Александру Хлопонину с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительной финансовой помощи Северной Осетии из федерального бюджета, изучения финансовой составляющей деятельности нового состава правительства республики в целях дальнейшего совершенствования организации бюджетного процесса, устранения недостатков при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год и просчетов в прогнозировании его доходной части.

Отметим, что в настоящее время в республике работает группа специалистов, состоящая из представителей Минфина России, Минэкономразвития России, ФНС России, Федерального казначейства, Минтруда России, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт», которая занимается анализом бюджетно-финансовых проблем и выработкой рекомендаций по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики.

Как сообщили в пресс-службе Сергея Меликова, представителями Минэкономразвития и Минкавказа России поддержана инициатива временно исполняющего обязанности главы республики Вячеслава Битарова о проработке вопроса создания на территории Северной Осетии особой экономической зоны промышленно-производственного типа в целях наиболее полного использования промышленного потенциала и привлечения инвестиций. На заседании разговор также шел об организации производств по импортозамещению и объектов инфраструктуры для развития индустриальных парков, технопарков и инжиниринговых центров.

Напомним, что помощь Северной Осетии будет оказана во исполнение поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, касающихся поддержки социальной сферы и экономики республики. Ранее Вячеслав Битаров встретился с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым и министром финансов России Антоном Силуановым. В качестве первоочередной меры в рамках мероприятий по оздоровлению финансово-экономической сферы руководитель Минфина предложил после проведения всестороннего аудита в регионе сделать выводы и подготовить предложения. Поиск резервов бюджета РСО-Алания является одним из главных направлений совместной работы, которая в настоящее время уже проводится республиканским правительством и специалистами финансового института Министерства финансов России.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральные средства в Северной Осетии построят новый противотуберкулезный диспансер. Соответствующее решение было принято в ходе встречи Вячеслава Битарова и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Добавим, что РСО-Алания остается среди главных должников федеральному бюджету. Госдолг республики приближается к 10 млрд рублей.