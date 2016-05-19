Магнитогорск, Челябинская область, 19 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Листопрокатный цех №8 Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) произвел в апреле 1540 тонн и отгрузил 1591 тонну оцинкованной трубы. Как отмечает пресс-служба компании, это лучший результат за всю историю работы агрегата горячего цинкования цеха.

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Всего в 2015 году ММК произвёл 6,7 тысяч тонн оцинкованных труб. В текущем году только за четыре месяца этот показатель составил 5 тысяч тонн.

Напомним, производство труб на ММК началось в 90-е годы в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла. В 2001 компания построила автоматизированный агрегат цинкования швейцарской фирмы Sytco, предназначенный для цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб. Как говорится в сообщении компании, горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2−2,5 раза надежнее и долговечнее обычных труб.