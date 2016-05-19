Симферополь, 19 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Грузоперевозки через Керченскую паромную переправу по сравнению с 2015 годом выросли в два раза. Об этом сообщил на пресс-конференции в Симферополе генеральный директор оператора переправы ООО «Морская дирекция"Геннадий Дедков.

Владислав Осипов ИА REGNUM

«Рост по грузовым машинам составил более 100%. Изменилась и структура перевозки. Если раньше возили в большем объёме малотоннажные грузовики, то сейчас достаточно большое количество идёт крупнотоннажных машин», — казал Дедков.

По его мнению, грузопоток увеличился в связи с товарной блокадой полуострова со стороны Украины (весной 2015 года Украина ещё впускала фуры с грузами в Крым).

Также Дедков отметил, что рост перевозок через переправу легковых автомобилей и автобусов увеличился примерно на 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, Керченская паромная переправа в период с 30 апреля по 9 мая перевезла в общей сложности 31 тыс. легковых машин и 128 тыс. пассажиров. Это на 47% (по транспорту) и на 20% (по пассажиропотоку) больше показателей прошлого года.