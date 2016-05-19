Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Сочи в рамках проходящего саммита Россия-АСЕАН будет опубликован доклад «мудрецов» из России и стран АСЕАН. Об этом 19 мая в ходе брифинга в Сочи заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

kremlin.ru Встреча в рамках саммита

«Если говорить об итоговых документах, то я упомяну о Сочинской декларации, которую завтра, надеюсь, лидеры одобрят, и Комплексный план действий по развитию сотрудничества до 2020 года. В нём обозначены конкретные меры по продвижению кооперации в разных областях. Этот план лидерам предстоит одобрить, а принимается он на уровне глав МИД. Также будет опубликован доклад группы видных деятелей, в которую вошли «мудрецы» из стран АСЕАН и РФ. Это учёные, эксперты, политологи, разработавшие доклад о перспективах нашего сотрудничества. Доклад носит рекомендательный характер», — сказал Моргулов.

По его словам, направление реагирования на чрезвычайные ситуации — наиболее продвинутое в отношениях между РФ и АСЕАН: «Рассчитываем, что в ближайшее время соответствующее соглашение между МЧС РФ и АСЕАН будет подписано. Работа ведётся и до заключения соглашения. В странах АСЕАН часто происходят ЧС, и наши спасатели в числе первых протягивают руку помощи. Это сотрудничество давно осуществляется. Мы ведём его на системной основе. Проводятся регулярные встречи, контакты, визиты, и есть потребность формализации сотрудничества в виде документа. Думаю, что до конца 2016 года МЧС РФ подпишет такой документ с АСЕАН».

Напомним, 19 мая в Сочи открылся саммит Россия — АСЕАН. Непосредственно активная часть форума начнётся 20 мая и продлится два дня. Встреча пройдёт под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага». В ходе мероприятия стороны намерены подписать ряд соглашений экономического характера.