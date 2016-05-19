Стокгольм, 19 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Власти Швеции запретили 19 мая вылет самолетов из аэропортов Стокгольма и Гетеборга ввиду компьютерной неисправности, которая сказалась на системе связи, заявили в Управлении воздушного движения. Об этом сообщает Reuters.

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По словам официального представителя ведомства Пера Фроберга, ни одному из самолетов не был разрешен взлет из аэропортов Стокгольма, а те самолеты, которые находились в воздухе, были оперативно посажены.

«Ни одному самолету в данный момент не разрешен взлет, и мы сажаем те самолеты, которые уже находятся в воздухе», — заявил он. «Проблема в сети связи», — добавил он.

В диспетчерской службе аэропорта Стокгольм-Бромма также подчеркнули, что инцидент не связан с терроризмом.