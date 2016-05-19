Москва, 19 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Министерством обороны России и холдингом «Вертолеты России» согласованы сроки и объемы поставок новейших многоцелевых вертолетов Ми-38 для Воздушно-космических сил, сообщают «Известия».

russianhelicopters.aero Вертолет Ми-38

Поставки начнутся в 2018 году и будут осуществляться в рамках новой программы вооружения до 2025 года. В Воздушно-космических силах Ми-38 дополнит парк транспортных вертолетов Ми-8 различных модификаций и заменит на некоторых направлениях вертолеты более тяжелых типов.

Сообщается, что будут проведены совместные испытания военной версии вертолета Ми-38, созданного исключительно из отечественных узлов и агрегатов. Базовая версия вертолета позволит создать различные специализированные версии, включая пустынный и арктический варианты.

Министерство обороны станет первым крупным заказчиком многоцелевого вертолета Ми-38. Особо отмечено, что этот заказ военного ведомства очень важен для Казанского вертолетного завода, 30% работников которого переведены на четырехдневную рабочую неделю.

Ми-38 оснащается новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7−117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Машина способна выполнять в автоматическом режиме посадку, висение и полет по маршруту.

Вертолет может применяться для решения широкого спектра задач, от транспортировки людей и грузов до поисково-спасательных операций на водной поверхности. Машина может эксплуатироваться в разных климатических условиях, процедуры его технического обслуживания существенно упрощены.