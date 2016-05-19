Ханты-Мансийск, 19 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Югре за 10 лет число представителей коренных народов выросло почти в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства округа.

Иоганн Готлиб Георги. Остяк на ловле горностаев. Конец XVIII века

О жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в ХМАО первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин сообщил в Нью-Йорке (США) на 15-й сессии Постоянного форума Организации Объединённых Наций.

В Югре 2% населения региона ведут традиционный образ жизни: ханты, манси, ненцы — всего 30 тыс. 773 человека. В регионе зарегистрировано 475 территорий традиционного природопользования, на которых сотни лет проживали и вели хозяйственную деятельность семьи коренных народов, общей площадью более 12 миллионов гектаров, что составляет почти четверть (23,7%) от общей территории округа. В поддержку КМНС приято 13 региональных законов. На социальные гарантии для цели коренных народов Югры за последнее десятилетие из бюджета автономного округа было выделено более 6,5 млрд рублей.

На 65% традиционного природопользования имеются участки, на которые выданы лицензии нефтяным компаниям. Отношения между коренными жителями, правительством автономного округа и нефтегазовыми компаниями отвечают принципу осознанного согласия, который декларируется ООН, уверил международное сообщество Геннадий Бухтин.

Между компаниями-недропользователями и представителями коренных малочисленных народов Севера заключаются договоры и соглашения. Этими соглашениями каждой семье, на территории хозяйствования которой ведётся промышленная деятельность, дополнительно к денежным средствам предусмотрено выделение топлива, транспорта, оборудования, электростанций, средств связи, прописаны вопросы лечения, образования, и даже трудоустройства в компанию.

На конец 2015 года между семьями коренных народов и недропользователями заключено 1078 экономических соглашений на общую сумму 578 млн рублей. За период с 2008 по 2015 годы общая сумма выплат составила около 2,5 млрд руб.

«Как результат такой поддержки, количество ведущих традиционный образ жизни на территориях традиционного природопользования увеличилось с 2 тыс. 453 человек в 2005 году до 4 тыс. 494 человек в 2016 году», — подчеркнул замгубернатора.

Для разрешения экономических разногласий между КМНС и недропользователями создана специальная комиссия. По утверждению Бухтина, до настоящего времени споры удавалось решать путём переговоров и до подачи заявлений в суд дело не доходило. Он также отметил, что представители коренных народов имеют право на бесплатную юридическую помощь за счёт окружного бюджета.