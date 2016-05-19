Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Россия и страны АСЕАН обзавелись солидной нормативно-правовой базой для развития сотрудничества. Об этом 19 мая в ходе брифинга в Сочи заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

kremlin.ru Саммит Россия — АСЕАН в Сочи

«У нас сложились необходимые предпосылки для того, чтобы саммит был успешным. За 20 лет нашего партнёрства удалось обзавестись солидной нормативно-правовой базой и наладить сотрудничество по ряду направлений — начиная от противодействия терроризму и заканчивая торговлей, инвестициями, образованием, культурой. У нас разветвленная сеть сотрудничества, и наш диалог зиждется на прочной основе», — сказал Моргулов.

По его словам, к встрече лидеров России и стран АСЕАН приурочен ряд мероприятий: «В их числе — Деловой форум, призванный содействовать расширению контактов между предпринимательскими кругами. Также сегодня состоялась впервые встреча на уровне министров культуры. Менее чем через час в Сочи стартует фестиваль искусств в рамках перекрёстного Года культуры. Наш диалог носит комплексный характер и включает в себя все составляющие».

Напомним, 19 мая в Сочи открылся саммит Россия — АСЕАН. Непосредственно активная часть форума начнётся 20 мая и продлится два дня. Встреча пройдёт под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага».