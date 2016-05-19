Москва, 19 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Предстоящая пятница, 20 мая, станет самым ненастным днем текущей недели для Москвы. В этот день к мегаполису подойдет центр циклона, а число осадков может достичь рекордных отметок, сообщают 19 мая «Метеоновости».

Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу

В середине рабочей недели погоду в столице стал портить циклон с юга, в четверг в Москве пасмурно и дождливо, однако в пятницу Московский регион накроют ливни, возможны и грозы.

Синоптики предполагают, что количество выпавших за сутки осадков составит от 5 до 15 мм, а местами достигнет 25 мм. Это при том, что для всего третьего месяца весны норма составляет 51 мм осадков.

Скорее всего, 20 мая станет днем суточного рекорда, количество осадков превысит показатель более чем двадцатилетней давности: 20 мая 1994 года в столице выпало 14,2 мм влаги. Однако месячный рекорд в этом году вряд ли будет побит, так как первая половина мая выдалась сухой — станция на ВДНХ зафиксировала всего 3,1 мм осадков на утро 19 мая, отмечают специалисты.