Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Проходящий в Сочи саммит Россия — АСЕАН является во многом неординарным. Об этом 19 мая в ходе брифинга в Сочи заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

kremlin.ru Владимир Путин на саммите РФ — АСЕАН

«Открывающийся саммит хотя и третий по счёту, но во многом он неординарен. Он проводится впервые в РФ, и факт приезда десяти руководителей стран является крупным международным событием, подтверждающим значимость РФ. АСЕАН сегодня — это почти полмиллиарда населения, и это седьмая экономика мира. Раньше встреч было две — в 2005 и в 2010 годах. Ранее встречи проходили «на полях», а нынешняя встреча проводится без привязки к другим мероприятиям», — сказал Моргулов.

По его словам, сочинский саммит «не только позволит продвигать сотрудничество, но и позволит наметить ориентиры вывода сотрудничества на стратегический уровень»: «Это крупный элемент нашего взаимодействия».

Напомним, 19 мая в Сочи открылся саммит Россия — АСЕАН. Непосредственно активная часть форума начнётся 20 мая и продлится два дня. Встреча пройдёт под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага».