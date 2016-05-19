Москва, 19 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Причиной гибели шести офицеров, которые ехали в автобусе, сорвавшемся в пропасть в Южной Осетии, стала неисправность тормозной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Горы Осетии

«По докладу с места ДТП, причиной аварии стал отказ тормозной системы», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая разбился автобус, следовавший из Цхинвала в Ленингор. В результате падения в пропасть погибли шесть человек и 16 госпитализированы.

Автобус перевозил офицеров в составе автомобильной колонны. Военные ехали на учебно-методические сборы командного состава батальонного звена к местам проведения занятий. Всего в транспортном средстве находились 24 человека.