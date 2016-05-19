Триполи, 19 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Правительство национальное единства Ливии призвало международное сообщество 19 мая ускорить поставки вооружения для борьбы c исламистами, после того как 32 военнослужащих страны погибло в столкновениях с радикалами и в результате теракта, сообщает France Press.

Magharebia Оружие

16 мая США, Италия и другие союзники и соседи Ливии пришли к соглашению в ходе встречи в Вене исключить правительство национального единства из эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, для того чтобы Триполи мог отразить нападение террористической группировки «Исламское государство».

В правительстве призвали международное сообщество «принять на себя ответственность» и ускорить выполнения своих обязательств», в том числе по исключению правительства из эмбарго на продажу оружия Ливии.

ИГИЛ, установившее контроль на расположенным на средиземноморском побережье городом Сирт, стремится продвинуться на запад. Исламисты взяли на себя ответственность за теракт в Буйхарат аль-Хасан, находящийся в 60 км на запад от Сирта.