Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. ПАСЕ и парламентская ассамблея ОБСЕ должны теснее сотрудничать со странами СНГ по вопросу борьбы с международным терроризмом и наблюдению за выборами. К такому взаимодействию призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета МПА СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Матвиенко поблагодарила за участие в заседании председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкку Канерву, председателя ПАСЕ Педро Аграмунта и председателя Межпарламентского союза Сабера Чоудхури.

Валентина Матвиенко считает полезным вернуться к практике объединенных заседаний профильных комитетов МПА СНГ и ПАСЕ, в том числе постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству и подкомитета ПАСЕ по внешним связям. На ее взгляд, такие мероприятия дают возможность депутатам на рабочем уровне обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам.

Глава Совета Федерации предложила провести в Петербурге совместную конференцию по борьбе с международным терроризмом. Она напомнила, что первый форум по данной теме организации провели в 2002 году.

«К сожалению, за прошедшие почти 15 лет актуальность этой проблемы не снизилась, а, наоборот, возросла, она по-прежнему находится на первых строчках повестки дня всех наших организаций, приглашаю вас присоединиться к такой инициативе», — заявила Матвиенко. Она предлагает поручить секретариатам ассамблей согласовать сроки и формат конференции.

Валентина Матвиенко также считает одной из возможных тем для дальнейшего сотрудничества наблюдение за выборами. Она подчеркнула, что координаторы мониторинговых групп от МПА СНГ регулярно встречаются с руководством миссии наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ, что позволит парламентам в перспективе вырабатывать единый подход к принципам мониторинга и оценки выборов.

В 2008 году МПА СНГ и ПА ОБСЕ подписали протокол о намерениях, предусматривающий разработку документа по наблюдению за выборами в странах Европы и СНГ.

«Думаю, что мы могли бы обсудить возможность возобновления этой работы и предложить присоединиться к ней и Парламентской ассамблее Совета Европы», — добавила Валентина Матвиенко.