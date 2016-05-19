Москва, 19 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, что российская теннисистка Мария Шарапова может завершить спортивную карьеру из-за допингового скандала, сообщает «Р-Спорт».

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Отвечая на вопрос, будет ли Шарапова выступать еще на турнирах, Тарпищев отметил, что это «очень сомнительно». Ситуацию, в которой находится спортсменка, он охарактеризовал как «реально плохую».

Ранее о том, что концентрация запрещенного с 1 января 2016 года мельдония в крови Шараповой превысила допустимую WADA норму, заявил глава Минспорта Виталий Мутко.

Напомним, Мария Шарапова была предварительно отстранена от соревнований с 12 марта после обнаружения в её допинг-пробах запрещенного с 1 января 2016 года мельдония и с тех пор продолжает терять позиции в рейтинге.