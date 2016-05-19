Омск, 19 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

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«Закон о тишине» и областной бюджет

В Омской области сегодня, 19 мая, состоялось очередное заседание регионального парламента. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в ходе заседания были внесены вторые изменения в закон об областном бюджете на 2016 год.

Представленными Минфином изменениями доходы областной казны увеличены на 2 млрд 983 млн рублей. Из этой суммы 1 млрд 295 млн рублей федеральных и областных средств направят на поддержку сельхозпроизводителей, 448 млн рублей — на финансирование капитальных вложений, в том числе в рамках подготовки к 300-летию Омска, 198 млн рублей — на ликвидацию последствий паводка. Увеличение ассигнований дорожного фонда — 1 млрд 86 млн рублей, в том числе 561 млн рублей — федеральные целевые трансферты, 525 млн рублей — собственные средства областного бюджета.

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Также министерство труда и соцразвития представило к рассмотрению законопроект, предлагающий сохранить выплаты регионального материнского капитала еще на два года. Право на получение регионального маткапитала при рождении третьего или последующего детей продлевается в регионе до 1 января 2019 года. Большинством голосов депутатов проект закона принят сразу в двух чтениях.

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Кроме того, областные депутаты сегодня, 19 мая, приняли «закон о тишине». Вводится запрет на шум с 22:00 до 08:00 в многоквартирных домах и на придомовых территориях, в частном секторе, медицинских, образовательных и социальных учреждениях. В омских многоэтажках придется соблюдать тишину и с 13:00 до 14:00. Под запрет попадают громкая музыка и пение, использование пиротехники, а также ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы (кроме неотложных). Действие закона не распространяется на дачи и огороды.

«Не конфликт»

Омские массмедиа сегодня, 19 мая, сообщили о том, что в ходе заседания областного парламента произошел конфликт между спикером Заксобрания Владимиром Варнавским и сенатором от Омской области Еленой Мизулиной.

Как сообщает «Омск-Информ», сенатор «воспротивилась тому, что мировым судьей назначают бывшего следователя». «Число жалоб на судебную деятельность в России и в Омской области возрастает. Вы назначаете на должность мирового судьи бывшего следователя, у которого будет установка на обвинение», — цитирует омский портал Елену Мизулину, утверждая, что эти слова сенатора «не понравились спикеру Варнавскому».

«Я пожалел, что дал вам слово. То, что вам не удалось в Госдуме, не удастся вам в Законодательном собрании. Я бы не хотел, чтобы вы огульно давали характеристику кандидатам», — цитируют омские СМИ спикера областного парламента.

В итоге мирового судью все-таки назначили.

В областном Заксобрании корреспонденту ИА REGNUM отказались комментировать информацию о перепалке спикера с сенатором, добавив лишь, что «это был не конфликт».

Напомним, Елена Мизулина стала сенатором от Омской области осенью 2015 года.

Трагедия в Калачинске

В Омской области директора управляющей компании будут судить за смерть женщины и ребенка.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, в соответствии с договором управления многоквартирным домом, расположенным в городе Калачинске Омской области, управляющая компания «ЦентрЖилСервис» обслуживала один из домов. В состав работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, помимо прочего, входило утепление и прочистка вентиляционных каналов, проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Однако, по данным ведомства, обвиняемый с 2011 по октябрь 2015 года «уклонился от организации и проведения работ по проверке функционирования и очистке вентиляционных каналов в обслуживаемом доме». В результате в ночь с 24 на 25 октября 2015 года из-за образовавшегося засора в вентиляционном канале в одной из квартир дома, где работал газовый водонагреватель, скопился угарный газ. Это привело к смерти жильцов от острого отравления окисью углерода.

По мнению следственных органов, из-за неосмотрительности и халатности руководителя управляющей компании наступила смерть 33-летней женщины и ее 7-летнего сына. Тела погибших утром обнаружили родственники.

В ходе следствия мужчина вину не признал, пояснив, что трагедия произошла из-за перепланировки в квартире, а также «грубого нарушения правил эксплуатации газового оборудования погибшими лицами». Однако в ходе следствия эти доводы обвиняемого были опровергнуты собранными доказательствами, утверждают в областном СУ СКР.

В настоящее время уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.