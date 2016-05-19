Москва, 19 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Информация о якобы заложенном в здании Арбитражного суда Москвы взрывном устройстве не подтвердилась. Эвакуированных сотрудников и посетителей начали пускать обратно, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

msk.arbitr.ru Здание Арбитражного суда Москвы

В данный момент перед зданием суда выстроилась огромная очередь. Каждого посетителя тщательно проверяют сотрудники охраны.

Напомним, в 12:00 посетителей и работников суда экстренно эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Люди покинули здание без вещей. Изначально эвакуированным обещали, что проверку закончат в течение часа, однако в суд прибыл лишь один кинолог с собакой, и чтобы обследовать 11-этажное строение ему потребовалось больше времени. Заявлялось даже, что проверка может затянуться на несколько часов. В здании также работали пожарные и представители правоохранительных органов.