Нижний Новгород, 19 мая, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Нижегородской области по итогам апреля 2016 года составил 4,5%. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата, на начало мая в регионе классифицировались как безработные 79,1 тыс. человек.

Бен Шан. Безработные. 1938

При этом уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 мая 2016 года составил 0,63%.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций в январе-марте 2016 года составила 1152,7 тыс. человек, в том числе на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, — 816,5 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций уменьшилась на 12,5 тыс. человек по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства — на 8,5 тыс. человек.