Бишкек, 19 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Группа киргизских оппозиционных политиков и представителей местных оппозиционных СМИ намерена в ближайшее время отправиться в США для проведения консультаций с чиновниками Госдепартамента, Национального фонда демократии, Национального демократического института по международным вопросам, Фонда Сороса и других организаций, сообщил информационно-аналитический портал «For.kg».

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

По данным издания, в состав делегации вошли: политики Равшан Жээнбеков, Марат Баязов и Аятулло Иминов, главный редактор газеты «Республика» Замира Сыдыкова, один из соучредителей информационного портала «Zanoza.kg» Нарын Идинов-Айып, владелец информационного сайта «Kyrgyztoday.kg» Бегалы Наргозуев и главный редактор киргизскоязычной газеты «Искра плюс» Адилет Айтикеев.

Отмечается, что в ходе визита киргизские оппозиционеры обсудят с представителями американского правительства вопросы, касающиеся предоставления им очень крупного денежного гранта на реализацию в Киргизии медиапроектов по проведению антироссийской и антиинтеграционной политики.

«Предполагается, что этот грант будет распределен между следующими СМИ: информационный портал «Zanoza.kg», частный телеканал «Next» (владелец Равшан Жээнбеков), информационный сайт «Maalymat.kg» (владелец Адилет Айтикеев), информационный сайт «Kyrgyztoday.kg», ошский телеканал «Ынтымак», — уточнила газета «Вечерний Бишкек».

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер представил Конгрессу ежегодный доклад с оценкой главных глобальных угроз безопасности Соединенных Штатов, среди которых было названо усиление позиций России по ряду направлений, включая рост ее влияния в Ближневосточном регионе и некоторых странах постсоветского пространства. В этой связи американское правительство приняло решение выделить на «противостояние российской агрессии и поддержку европейских союзников» в 2017 году $4,3 млрд (свыше 279,77 млрд рублей), из которых $953 млн (62 млрд рублей) будут направлены в страны бывшего СССР.