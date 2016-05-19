Москва, 19 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Жители Земли смогут наблюдать Марс в темное время суток в мае — июне текущего года, сообщает журнал Sky & Telescope.

NASA Goddard Space Flight Center Планета Марс

До 12 июня Марс будет находиться максимально близко к Земле. Впервые за 10 лет Красная планета приблизится на расстояние 47,2 млн километров. На такое минимальное расстояние планеты сблизятся 30 мая.

Астрономы утверждают, что любой житель нашей планеты сможет наблюдать Марс в темное время суток. В августе 2003-го Марс сближался с Землей до расстояния 55,7 млн километров. Следующее подобное сближение ожидается в 2018 году.

Нынешнее сближение подарит астрономам возможность получить более четкие фотографии Марса.