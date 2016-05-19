Краснодар, 19 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. У фермеров Краснодарского края появился защитник их прав. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 19 мая, полномочным представителем губернатора Кубани по взаимодействию с фермерами избран Вячеслав Легкодух, кандидатура которого была предложена Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кубани.

Юний Брутус Стернс. Джордж Вашингтон — фермер в Маунт-Верноне. 1851 год

Согласно постановлению об учреждении в штатном расписании администрации края соответствующей должности государственной гражданской службы, фермерский омбудсмен будет напрямую подчиняться главе региона.

Работы омбудсмену предстоит много. Среди задач, которые предстоит решать Легкодуху в новой должности, — земельные проблемы, контроль справедливой кадастровой стоимости земельных участков, юридические консультации.

Как отметил вице-губернатор региона по вопросам АПК Андрей Коробка, задача власти совместно с омбудсменом — нарастить производство продукции, максимально интегрироваться во все отрасли сельского хозяйства, устранить все проблемы, связанные с землей. По его словам, это работа не одного дня и не одного месяца, поскольку ежедневно от фермеров поступает большое количество частных вопросов.

В свою очередь Вячеслав Легкодух поблагодарил за высокую оценку его труда. «Дальнейшую оценку деятельности даст наша Кубань», — добавил омбудсмен.

Напомним, о необходимости появления на Кубани уполномоченного по правам фермеров губернатор заявил на XXVII краевом съезде фермеров, а 21 апреля 2016 года Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе данной должности.

Справка: Вячевлав родился 16 июля 1970 года в хуторе Старая станица Каменского района Ростовской области. Окончил Пензенский завод-ВТУЗ, филиал Пензенского политехнического института. В 2010 году был избран председателем некоммерческого фермерского партнерства «Ейская АККОР». В 2016 году стал членом аграрного Совета при губернаторе Краснодарского края.

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Добавим, что проблемы аграриев на Кубани стоят достаточно остро. В этом году местные фермеры даже намеревались устроить пробег до Москвы на тракторах, чтобы донести до главы государства свои чаяния. Фермеров чиновники вроде бы услышали. В крае была создана независимая рабочая группа по рассмотрению обращений фермеров Кубани. Первым районом, который посетили эксперты, стал Новопокровский район.

Между тем, фермеры заявляют, что рабочая группа их проблем не решает. По словам представителя фермеров Олега Петрова, люди несут заявления, а их просто стопочкой складывают в угол. Два дня назад кубанские аграрии пытались провести акцию «Вежливые фермеры», которая была заявлена как митинг в поддержку программ президента РФ Владимира Путина по борьбе с коррупцией и импортозамещению. Митингующие намеревались требовать личной встречи с главой российского государства и губернатором края Вениамином Кондратьевым для обсуждения вопроса выделения земли фермерам и борьбы с рейдерами, пишет газета «КоммерсантЪ». Свои требования аграрии намеревались послать президенту и руководителям силовых структур с помощью голубиной почты, а приглашение высшему лицу государства посетить фермеров отправить в сторону Москвы на воздушном шаре. Таким образом организаторы акции намеревались продемонстрировать невозможность донести реальные проблемы фермеров до власти. Полиция проведению мероприятия помешала. За неповиновение стражам порядка был задержан один из ее организаторов Алексей Волченко.

После такого поворота событий активисты, ранее отказавшиеся от идеи пробега на тракторах до Москву, решили к ней вернуться, но провести его после завершения полевых работ — осенью.