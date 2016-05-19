Курск, 19 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Поддержка моногородов должна заключаться не в их финансовой подпитке, а в промышленном развитии регионов, на территориях которых они находятся. Такое мнение высказал член ОНФ в Курской области Сергей Григорьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

kurchatov.info Город Курчатов

В Курской области находятся моногорода Курчатов (там находится Курская АЭС) и Железногорск, основанный рядом с Михайловским горно-обогатительным комбинатом. В них проживают более трех тысяч человек, более 20% экономически активного населения работают на градообразующих предприятиях. По словам Григорьева, 50% трудоспособного населения таких районных центров, как Льгов или Поныри, уезжают на работу в столицу.

По мнению активиста, уровень поддержки моногородов недостаточен, а решения по развитию экономики должны приниматься комплексно — в отношении не отдельного моногорода, а целого региона, где находится такой населенный пункт. Это уменьшит отток трудоспособного населения в более крупные и успешные города и будет способствовать сохранению народонаселения.

«Предлагаю изменить цель деятельности федерального Фонда поддержки моногородов с их финансовой подпитки на промышленное развитие территорий. Поддержку можно оставить только моногородам, предприятия в которых оказались в кризисной ситуации. Компании, занимающие лидирующие позиции благодаря освоению природных ресурсов, как Михайловский ГОК, КуАЭС, должны стать драйверами экономики не только регионов, но и страны в целом, а моногорода — центрами экономического развития», — заявил Григорьев.

Также Григорьев отметил, что задержка обслуживания пациентов по льготным рецептам недопустима в таких зонах, как Курская магнитная аномалия или карьер Михайловского ГОКа, а также что моногородам нужно развивать спортивно-оздоровительную инфраструктуру, чтобы у их жителей была возможность поддерживать хорошую физическую форму.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня в 319 моногородах проживают примерно 10% населения России — около 14 млн человек. При этом экономическое положение моногородов ухудшается: по данным Федеральной службы охраны, безработица в таких населенных пунктах выросла на 20%.