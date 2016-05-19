Уфа, 19 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Башкирия не заинтересована в продаже своего пакета в «Башнефти», и эта позиция была сформулирована главой региона Рустэмом Хамитовым. Такое заявление сделал на сессии Госсобрания 19 мая глава Минимущества республики Евгений Гурьев, отвечая на вопрос, как повлияет на республику указ президента РФ Владимира Путина о приватизации контрольного пакета акций «Башнефти». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента РФ компания «Башнефть» исключена из перечня стратегических предприятий РФ. Указ вступил в силу 16 мая.

Black Pilot АЗС «Башнефти»

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«Мы не продаем 25% плюс одна акция «Башнефти», которые находятся в собственности республики. По акционерному соглашению между Республикой Башкортостан и Росимуществом при продаже федерального пакета нам должно быть предложено участвовать в совместной продаже. Мы участвуем в случае целесообразности и выгодности для республики», — цитирует министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что в феврале Рустэм Хамитов заявил: «Мы не рассматриваем продажу нашего пакета и не ведем переговоры в этой части. И никаким образом не реагируем на те сигналы, которые идут из Минэкономики, которое очень хотело бы реализовать и наш пакет». Он добавил, что продажа доли в «Башнефти» для региона «невозможна по экономическим причинам»: «За счет этого пакета мы сегодня имеем дивиденды, имеем возможность за счет благотворительности «Башнефти» реализовать значительное количество проектов, в том числе спортивных… Если у нас этого источника дохода не будет, у нас просто-напросто все «опрокинется».

Напомним, на сегодняшний день Росимущество владеет 50% плюс одной акцией «Башнефти», республика Башкирия — 25% плюс одной акцией. Приватизацией «Башнефти» занимается ЗАО «ВТБ Капитал».