Киев, 19 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Украина рассчитывает «по плану» получить в 2016 году сразу три транша кредита Международного валютного фонда, заявил журналистам 19 мая заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Подайте что-нибудь на пропитание!

«Программа в настоящий момент базируется на показателях на конец марта. Решение по следующему траншу будет приниматься в июле… По идее, где-то в сентябре будет пересмотр по июльским показателям. А решение по концу сентября должно приниматься где-то в декабре. По стандартной программе МВФ — это значит, что, помимо этого пересмотра, должно быть еще два пересмотра», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины рассчитывали оперативно завершить переговоры с МВФ по второму пересмотру программы реформ и получить третий транш кредита в размере ориентировочно $1,7 млрд уже до конца второго квартала текущего года.

Однако по итогам работы миссии в Киеве с 10 по 18 мая было заявлено, что Международный валютный фонд только в июле рассмотрит ситуацию на Украине на совете директоров. «Технически это происходит очень быстро. Между решением Совета директоров и выделением денег — считанные дни», — заявил на это представитель украинского Нацбанка.

Отметим, что до сих пор, начиная с 2014 года, нынешняя власть Украины смогла получить лишь 2 транша кредита МВФ из общей программы на 17,5 млрд долларов.