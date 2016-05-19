Ереван, 19 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Правительство Армении сократит 797 служебных автомобиля, заявил министр-глава аппарата правительства Давид Арутюнян на заседании 19 мая.

armtimes.com Овик Абрамян

Он отметил, что число автомобилей, напрямую финансируемых бюджетом, сократится на 107, еще 690 — в некоммерческих и коммерческих госорганизациях, а также госфондах.

По словам Арутюнян, проверки прошли во всех министерствах, кроме МИД и Минобороны, а также во всех ведомствах при Правительстве, кроме Полиции, Службы нацбезопасности, Специальной следственной службы и Спасательной службы МЧС.

После боевых действий в Карабахе в начале апреля обсуждение шагов по борьбе с коррупцией и эффективному использованию бюджетных средств вышло в Армении на первый план.

«Четырехдневная война заставила всех нас переосмыслить выполненную нами работу и еще раз обратиться к выступлению президента страны от 12 февраля. Развиваемся ли мы, боремся ли мы с коррупцией, есть ли у нас боеспособная армия? Ответ: да. Но достаточно ли всего этого, чтобы мы противодействовали новым вызовам? Думаю, что выражу общее мнение, если скажу: нет», — сказал премьер-министр Армении Овик Абрамян в специальном заявлении о борьбе с коррупцией и монополиями на прошлом заседании правительства 12 мая.

Премьер отметил, что хотя ресурсы Армении ограничены, но недостаток ресурсов можно компенсировать двумя факторами: первый — применение эффективных моделей, второе — скорость их воплощения в жизнь. «Мы должны стать более эффективным государством, удваивая, утраивая наши усилия», — сказал Абрамян.

«С 14 мая мы начинаем периодические недельные обсуждения. Обсуждения, естественно, не являются самоцелью. Результаты каждого обсуждения в короткие сроки перерастут в конкретные действия, правительственные решения или законодательные инициативы», — сказал глава правительства.

Абрамян подчеркнул, что уже выявлен ряд проблем и разработаны пути их решения.

«Первое. Несмотря на то, что у нас есть утвержденный бюджет, однако необходимо перейти на более жесткий режим экономии. Необходимо сформировать менее расходный аппарат госуправления. Необходимо сократить те расходы, которые не оказывают серьезного влияния на результат. Этот круг немал: командировки, представительские расходы, ремонт, служебные автомобили и прочее. Некоторые шаги мы предпримем уже сегодня. В этой связи поручаю министерству финансов и аппарату правительства до следующего заседания правительства представить дополнительные предложения. А сэкономленные средства будут направлены на решение приоритетных задач», — сказал премьер.

В качестве второй важной задачи Абрамян подчеркнул, что аппарат госуправления должен стать «более компактным».

«Это, конечно, не является реформой одного дня, но до начала обсуждений бюджета 2017 года у нас должен быть готов подробный анализ. Речь не только об аппарате министерств, но и различных ГНКО, ОРП, отделенных подразделениях и структурах при правительстве. Ожидаю трезвых, реалистичных и существенных предложений госструктур с учетом указанных обстоятельств. Чтобы эти работы носили системный характер, предлагаю вице-премьеру представить проект решения главы правительства о формировании соответствующей рабочей группы под его руководством. Думаю, что подобный подход возьмут на вооружение и наши коллеги из других ветвей власти», — сказал премьер-министр.

Овик Абрамян отметил, что в результате озвученных им двух подходов может возникнуть социальное напряжение, связанное с сокращением рабочих мест в государственной системе. «Но будем честными, долгие годы мы не шли на подобный шаг именно во избежание социального напряжения. Но сегодня задачи безопасности Арцаха и нашей Родины носят иной характер. Создавшаяся ситуация нестандартна, и мы не должны избегать нестандартных шагов и решений», — сказал премьер.

Третье направление, где глава правительства видит возможности для быстрого обеспечения ощутимых результатов, — борьба с коррупцией. «Прежде всего мы должны установить два важных принципа. Первый: коррупционные проявления по структурам должны стать предметом отдельного изучения, в том числе и посредством социологических опросов. Как руководители структур, так и борющиеся с коррупцией правоохранители должны представлять общественности отчет о динамике этих показателей. В случает ухудшения или неизменности ситуации мы сделаем выводы, в том числе и по кадровым вопросам. В этой связи ожидания общества, а также детали реализации предложенных нами решений будут обсуждены в ходе предстоящих встреч.

Второй принцип касается вопроса столкновения интересов. Считаю, что мы должны в кратчайшие сроки внедрить жесткие механизмы, которые исключат участие родственников и взаимосвязанных с должностными лицами людей в процессе госзакупок и программах, реализуемых на государственные средства», — заявил Абрамян.

Премьер-министр отметил, что все вышеотмеченные решения не будут эффективными, если в нашей стране не будет обеспечен стабильный и длительный экономический рост.

«Это бы способствовало привлечению дополнительных финансовых ресурсов, созданию новых рабочих мест и смягчению социального напряжения. За последние два года я неоднократно сталкивался с общественной критикой, согласно которой правительство не борется против сформированных монополий. В то же время я признаю, что правительство не проявило достаточной последовательности в вопрос полноценного раскрытия сути этого явления и вовремя не инициировало открытый общественный диалог», — сказал глава правительства, заверив, что «пришло время исправить ошибку».

«Поручаю министру экономики и предлагаю Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, с привлечениям действующих в Армении международных структур, в сжатые сроки — максимум в течении трех недель, проанализировать ситуацию с монополиями в Армении, изучить их влияние на наличие условий свободной конкуренции и предложить эффективные решения, которые помогут исправить создавшуюся ситуацию, а Комитету госдоходов — продолжить активные и последовательные шаги, направленные на обеспечение налоговых поступлений в бюджет, реализации мягкого администрирования в отношении малого и среднего бизнеса, эффективного управления рисками в таможенной и налоговой сферах, исключения необоснованного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, обеспечения равных условий предпринимательской деятельности. Заверяю, что в этом вопросе мы не будем руководствоваться иными стандартами, кроме экономической целесообразности», — сказал премьер-министр.

В конце Овик Абрамян подчеркнул, что у правительства есть достаточно политической воли для того, чтобы воплотить в жизнь все необходимые шаги. «С этого момента мы периодически будем сообщать о проделанных шагах и оценим конкретные результаты этих шагов», — добавил он.

В ответ на заявление премьера представители оппозиции, гражданского общества, экономисты и многие СМИ заявили, что они ждут конкретных шагов, которых пока не видно.

По словам руководителя антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужана Октаняна, власти, похоже, начали осознавать, что по уровню коррупции и монополий ситуация такова, что «мы идем по пути потери государства».

Касаясь заявлений властей, Октанян отметил: «Я не руководствуюсь принципом «верю-не верю», я руководствуюсь конкретными шагами. Я этих шагов не вижу. И я всегда отмечал и продолжу отмечать, что в случае Армении в основе коррупции лежит монополизация экономики, из чего вытекает монополизация политического поля… Это сращение политических и бизнес-элит».

А для оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК) заявления премьер-министра Овика Абрамяна о борьбе с коррупцией не имеют ценности. В партии заявили, что они ждут конкретных шагов, в частности преследования властями «чиновников-воров».

В оценках уровня коррупции в Армении и по борьбе с ней был крайне категоричен даже руководитель делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальски. Последний пригрозил не выделить правительству Армении обещанных 15 млн евро в рамках борьбы с коррупцией, если не будет конкретных результатов.

По словам посла, особенно последние события свидетельствуют о том, что в Армении борьба с коррупцией стала вопросом национальной безопасности. «Правительство Армении приняло очень важные и ценные документы, стратегию, действует возглавляемый премьер-министром совет по борьбе с коррупцией. Однако то, что мы ожидаем, это не только новые программы, слова, заявления, и это, думаю, является общим пониманием. Думаю, армянский народ ждет реальных фактов, видимых доказательств того, что борьба с коррупцией регистрирует прогресс. Евросоюз обязался выделить правительству Армении 15 млн евро в рамках борьбы с коррупцией. Мы хотим видеть конкретные результаты. Если мы не увидим этих конкретных результатов, эта сумма не будет выделена правительству Армении», — заявил Свитальски.

Экономический аналитик Бабкен Тунян отмечает, что в связи с создавшейся в результате четырехдневной апрельской войны ситуацией он все же лелеет определенные надежды, однако инициатива правительства и предложение о сотрудничестве со стороны министерства экономики не внушают доверия. По мнению Туняна, для сообщения сведений о монополиях на горячую линию Минэкономики первым должен позвонить глава государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Шабоян.

Тунян подчеркнул, что для ключевых лиц нынешнего правительства борьба с коррупцией и монополиями в первую очередь будет во вред им самим.

«Сахар, бензин, бананы, газ. О монополии на данные товары на рынке Армении говорится уже долгие годы. В этих сферах проводились самые различные исследования: и со стороны местных и международных оргнизаций, и со стороны СМИ. Однако со стороны являющейся главным механизмом борьбы с монополиями Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, руководимой Артаком Шабояном, которая, кстати, действует уже 16 лет, до сих пор не было предпринято ни одной характерной меры. Здесь уместно процитировать слова президента Сержа Саргсяна, произнесенные в 2014 году в Праге во время встречи с представителями армянской общины. «Не будут же в такой маленькой стране десять человек импортировать сахар», — пишет газета «Жаманак».

Заявление премьера о борьбе с коррупцией и монополиями 18 мая стало главной темой обсуждения в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Однако, судя по высказываниям Овика Абрамяна, борьба с монополиями в планы правительства пока ещё не входит. Так, на пример о том, что в Грузии цена на бензин и дизельное топливо почти на 40% ниже, чем в Армении, премьер заявил, что это не связано с монополией.

По данным армянских экспертов, в декабре 2013 года президенты Серж Саргсян и Владимир Путин договорились, что Армения будет покупать бензин только у российской госкорпорации «Роснефть».

«По закону никому не была дана монополия на что-либо, пусть этим занимается комиссия по защите экономической конкуренции. Я обсуждал этот вопрос с президентом. Мы будем последовательны и сделаем все, чтобы на рынке также началось снижение цен, будем отслеживать ситуацию с жидким топливом и вообще со всеми другими товарами, сахарным песком, другими продуктами питания, о которых говорят, что есть монополии. Еще раз заявляю: будут равные условия, одинаковое налоговое поле, каждый гражданин может импортировать то, что захочет. Никаких искусственных преград не будет», — заявил глава правительства.

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На это представитель АНК Арам Манукян ответил: «Что еще дополнительно вам нужно, что вы хотите знать или получить для того, чтобы добиться успехов в борьбе с коррупцией? Если в Армении есть десять богатых людей, которые обогатились, будучи во власти, занимая должности, то как минимум пятеро из их находятся здесь. Либо в вашем здании [правительства], либо в этом здании [парламента]».

Оппозиционная партия также выступила с заявлением, где в ответ на призыв главы правительства принять участие в обсуждении мероприятий по борьбе против коррупции и монополий заявила, что с 2012 года и по сей день фракция АНК неоднократно выступала с инициативами по борьбе против коррупции и монополий, запросами и раскрытиями. Однако, все эти запросы остались без отклика. «Власти больше выступали в роли адвокатов по коррупции и монополиям. Многочисленные органы, созданные правительством, разработанные стратегические программы носили не только исключительно имитационный характер, но и служили ширмой коррупционной деятельности властей», — отмечено в заявлении.

Далее представители АНК предложила свое решение выхода из ситуации. Его представители считают, что по инициативе правительства в Национальном собрании нужно принять пакет антимонопольного законодательства, подписать и ратифицировать Конвенцию ООН 2003 года «Против коррупции».

Не обошёл тему расходования государственных средств и борьбы с коррупцией также президент Армении Серж Саргсян, который возвращаясь с венской встречи с президентом Азербайджана заявил, что очень многие не удовлетворены темпами изменений. «Но, с другой стороны, мы должны понимать, что резкие изменения не приведут нас ни к чему хорошему», — сказал Саргсян.

«Всегда можно порицать власти за медлительность или предполагаемые медлительность и неверные решения, но лучший критерий — рассматривать проблему в сравнении. Таков правильный путь», — подчеркнул Саргсян, по высказываниям которого можно предположить, что и на этот раз все слова о борьбе с коррупцией, так и останутся на бумаге.

Лучшим подтверждением являются слова главы фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграма Багдасаряна, который заявил, что коррупция появилась с человечеством и с человечеством должна исчезнуть.