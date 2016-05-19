Афины , 19 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Пассажирский самолет А320 авиакомпании EgyptAir внезапно отклонился от курса на высоте около 11 тыс. 277 метров, сообщает Reuters.

EgyptAir

Об этом сообщило Минобороны Греции. Информация уточняется по данным спутников.

Ранее представитель авиационных властей Египта Абу Бакр Хамид сообщил, что «черный ящик» самолета подает сигналы. Участники поисково-спасательной операции в Средиземном море направляются к месту сигналов.

Напомним, самолет А320 19 мая совершал рейс Париж — Каир. Рано утром он пропал с экранов радара. На борту воздушного судна находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.