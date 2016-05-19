Амман, 19 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Иордании в учебном центре «KASOTC» им. Короля Абдуллы II прошли VIII ежегодные соревнования подразделений Сил специальных операций «Warrior-2016».

mil.ru Воннослужащие Казахстана

Как сообщает Министерство обороны Казахстана, на протяжении пяти дней 25 команд из 11 стран соревновались в комбинированных стрельбах из автоматического оружия, помповых ружей, снайперских винтовок и пистолетов в различной тактической обстановке, а также в быстроте, выносливости и умении работать в команде.

«Казахстанским спецназовцам за период соревнований пришлось продемонстрировать мастерство в десяти командных этапах и одном личном первенстве. Спецназовцы Министерства обороны республики заняли призовые места сразу в двух номинациях: первое — в штурме самолета («The Punisher»), и третье — в преодолении полосы препятствий в составе группы и ведении стрельбы из автоматического оружия («Soul Crucher»). В целом, наша команда по сумме баллов показала лучший результат за 4 года участия», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские снайперы вошли в тройку лучших на международных соревнованиях в США