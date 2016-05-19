Пермь, 19 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Пермский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя Губахи. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба путем поджога» и приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

baltnews.lt За колючей проволокой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2015 года при тушении пожара в жилом доме на ул. Ленина в поселке Углеуральский города Губахи были обнаружены тела с признаками насильственной смерти. На следующий день был задержан 24-летний, ранее судимый местный житель, который дал признательные показания.

Оказалось, молодой человек поссорился со своим родным младшим братом, после чего решил его убить.

Под предлогом проведения работ по хозяйству, злоумышленник вместе с братом пошел в безлюдное место недалеко от дома, где нанес ему несколько ударов топором в область головы и шеи, от чего парень скончался.

Понимая, что объяснить неожиданное исчезновение брата родственникам и сотрудникам правоохранительных органов не удастся, обвиняемый решил совершить убийство своей бабушки и родителей.

По надуманному предлогу он выманил бабушку в безлюдный лесной массив, где нанес ей топором несколько ударов, от которых она скончалась на месте.

После этого, молодой человек дождался в доме возвращения с работы своей матери, которую также убил в лесном массиве.

Утром следующего дня он дождался, когда отец вернется домой с работы, и в надворных постройках нанес ему несколько ударов по голове топором. Не проверив, наступила ли смерть отца, сын облил горючей жидкостью его тело, а также дом и придомовые постройки, после чего поджог. Смерть отца наступила в результате термических ожогов 90% тела. Дом и надворные постройки в результате пожара были уничтожены.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ходе расследования уголовного дела, объем которого составляет пять томов, допрошено более 30 свидетелей, назначено и проведено более 17 судебных экспертиз, выполнены десятки иных следственных и процессуальных действий. Кроме того, в отношении обвиняемого проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, которая признала его вменяемым.