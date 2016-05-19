Москва, 19 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Эвакуированных сотрудников и посетителей Арбитражного суда Москвы обещают пустить обратно лишь через 4−5 часов, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

pda.msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

В 11-этажное здание прибыл лишь один кинолог с собакой, что может увеличить время проверки. Изначально посетителей и сотрудников, которые покинули здание, оставив внутри личные вещи, обещали пустить в здание через час после эвакуации. Однако в данный момент заявляется уже о 4−5 часах ожидания. Что касается переноса времени сорванных заседаний, то пока в Арбитражном суде не готовы предоставить подобную информацию.

Напомним, эвакуация суда началась 19 мая в 12:00, после сообщения о возможно заложенном в здании взрывном устройстве. В здании работает кинолог с собакой, прибыли пожарные.