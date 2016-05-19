Пермь, 19 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Выдача сертификатов на детский летний отдых в Перми началась 18 апреля и должна была закончиться 30 июня 2016 года. Однако она прекращена уже 18 мая. В пресс-службе администрации Перми корреспонденту ИА REGNUM подтвердили эту информацию, но уточнили, что бюджетная поддержка отдыха и оздоровления детей осуществляется в двух видах: в выдаче сертификатов и компенсации за уже приобретенные путевки. 80 млн рублей выделенных из краевого бюджета на выдачу сертификатов в загородные лагеря отдыха — просто закончились.

Enis Vardar Обиженный ребенок

Причину этого в департаменте социальной политики Перми видят в изменении краевого законодательства, по которому 100% бюджетную поддержку с этого года получает большое количество льготников. Среди них дети-инвалиды; дети, воспитывающиеся малоимущих и многодетных семьях и даже дети, находящиеся в социально-опасном положении.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что если родители хотят организовать отдых ребенка в лагере досуга (дневного пребывания) или в лагере палаточного типа, то бюджетная поддержка по данным формам оздоровления и отдыха оказывается всем желающим, поскольку эти средства заложены в бюджете города.

Кроме этого, власти Перми предлагают родителям приобретать путевки в загородный лагерь самостоятельно и получить компенсацию части стоимости отдыха ребенка. Однако по сообщению пермских СМИ, такое получение средств в качестве компенсации весьма проблематично, поскольку при исчерпании субвенций претендента ставят в резервную очередь, которая будет двигаться, если только кто-то откажется либо не придет за компенсацией.