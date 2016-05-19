Брюссель, 19 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум.

Войти в состав стран НАТО Черногория сможет после того, как это решение одобрят все 28 членов Североатлантического альянса. Окончательное вступление, предполагающее прохождение всех необходимых процедур, завершится через несколько месяцев. Об этом сообщил представитель США при НАТО Дуглас Льют, пишет газета «Известия».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Владимир Котёночкин. 1971. СССР Не торопись!

"Это может занять несколько месяцев. Черногории не следует ожидать быстрого решения. Это займет определенное время», — сказал Льют.

После того как главами МИД стран альянса будет подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, последует ратификация договора во всех государствах — членах альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня, 19 мая, намечена процедура подписания протокола о вхождении Черногории в состав НАТО. Церемония пройдёт в Брюсселе. Когда протокол будет подписан, страна приобретёт статус «приглашенного» государства, и её представители смогут в качестве наблюдателей принимать участие в переговорах союзников по НАТО. В состав НАТО входят 28 государств.