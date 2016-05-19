Москва, 20 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, Госдума во втором чтении обсудит пакет президентских законопроектов о расширении применения института суда присяжных, сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что закон может вступить в силу с 1 июня 2018 года.

Суд присяжных в царской России

Суды присяжных могут появиться в районных и военных судах. Таким образом, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений смогут ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи райсуда, равного ему федерального суда общей юрисдикции и шести присяжных заседателей.

Присяжные смогут участвовать при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц»), ст. 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), ст. 295 «Посягательство на жизнь судьи или следователя»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 357 («Геноцид»), по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Одновременно предлагалось сократить численность состава коллегии присяжных заседателей областных судов и равных им с 12 до 8 человек.