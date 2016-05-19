Ставрополь, 19 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум.



olegnet Незаконченная стройка многоэтажного дома

Губернатор Ставропольского края требует «реального уголовного наказания за «долевые» махинации». Об этом заявил 19 мая на заседании краевого парламента губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного отчета перед законодателями, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Проблемных объектов в долевом строительстве становится больше. Нельзя допустить, чтобы люди, которые доверились их застройщикам, пополнили печальный список пострадавших», — сказал губернатор.

«Считаю, что эффективный путь для этого только один — реальное уголовное наказание за «долевые» махинации», — высказал мнение глава региона.

Напомним, в минувшем году в Ставрополе в число проблемных застройщиков включен «Артстройтехно», договоры с которым заключили более 800 дольщиков. Компания вела строительство трех крупных жилых комплексов в Ставрополе. Ни один из них не сдан.