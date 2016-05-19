Сеул, 19 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Модельный ряд бренда Genesis до 2020 года будет пополнен двумя кроссоверами, седаном и купе, сообщают южнокорейские СМИ, опираясь на информацию издания The Korean Car Blog.

Genesis G80

Издание представило график развития бренда, судя по которому среднеразмерный седан Genesis G80 почти готов к выходу на рынок летом этого года.

Во второй половине текущего года Hyundai покажет публике компактный купе Genesis G70, который можно ждать и в заряженном спортивном варианте от N Performance.

Кроме того, бренд пополнится сразу двумя кроссоверами: сначала семиместным большим вседорожником, а затем более компактным вариантом, имеющим шансы конкурировать с BMW X3 и Audi Q5.