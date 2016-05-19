Париж, 19 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Франция признала авиакатастрофой исчезновение самолета EgyptAir над Средиземным морем, прокуратура Парижа начала следствие, сообщает AFP.

Анри Ривьер. Париж. Эйфелева башня. 1902

Какую-либо версию крушения следователи пока не озвучили. Отмечается, что у французских авиаперевозчиков нет пока планов об отмене рейсов в Египет.

Власти Греции в свою очередь закрыли для полетов небо над предполагаемым местом крушения Airbus A320 в районе острова Карпатос. Сотрудник греческого посольства в Каире уточнил, что поисковую зону определили по последнему сигналу с борта А320.

Напомним, самолет египетской авиакомпании 19 мая совершал рейс Париж — Каир. Он пропал с экранов радара рано утром. На борту самолета находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.