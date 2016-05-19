Чебоксары, 19 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Прокуратурой Чувашии при проверке программы капремонта выявлено 198 нарушений, внесено 57 представлений, принесён один протест и возбуждено три дела об административных правонарушениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве по итогам проверки реализации республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов.

ИА REGNUM

В прокуратуре обращают внимание на то, что объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать на проведение капремонта, определен правительством Чувашии «лишь 28 марта 2016 года по представлению прокуратуры республики». «В этой связи количество вошедших первоначально в программу домов не соответствовало объемам финансирования», — говорят в надзорном ведомстве.

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В прокуратуре Чувашии отмечают, что в ходе актуализации программы с учетом финансовых возможностей регионального оператора (НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов») сокращение перечня домов, подлежащих ремонту, «осуществлялось муниципалитетами без четких и прозрачных критериев оценки в отсутствие достаточного правового регулирования». В отношении глав администраций (за исключением Вурнарского и Янтиковского районов, г. Новочебоксарска и г. Шумерля) внесены представления.

«Повсеместный характер имеют факты непредставления в Госжилинспекцию Чувашии сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, срыва сроков утверждения краткосрочных муниципальных планов реализации программы», — сообщают в прокуратуре региона.

В ряде муниципалитетов выявлены факты необоснованного включения в программу капремонта тех или иных домов. Так, по данным ведомства, в Шумерле в неё вошёл несуществующий дом (ул. Красноармейская, д.17/1) и два ветхих дома (с превышением 70-процентного износа) — по улицам Мира, 33 и МОПРа, 29. В Чебоксарах в программу на 2014 год вошёл капитальный ремонт системы горячего водоснабжения дома по Московскому проспекту, 8, которая в доме отсутствует.

Многочисленные нарушения выявлены в работе регионального оператора — «Фонда капремонта». «Проверками вскрыты факты неисполнения обязательств по заблаговременному направлению собственникам помещений жилых домов предложений о сроках начала работ, перечне и объемах услуг и работ, их стоимости, порядке и источниках финансирования и других предложений, связанных с капитальным ремонтом, по передаче обслуживающим организациям связанной с ремонтом документации, по своевременному открытию специальных счетов, проведения торгов с нарушениями», — отмечается в релизе.

В частности, в Шумерле ООО «Реста» на 2,5 месяца нарушило установленный договором срок выполнения в 2015 году капитального ремонта многоквартирных домов. Однако меры по взысканию неустойки региональным оператором не приняты.

Также допускались нарушения, связанные с несоблюдением сроков открытия специальных счетов, несвоевременным информирование органа госжилнадзора, уклонением от работы по погашению долгов по взносам на капремонт, непредоставлением сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт и остатке средств на счете в Государственную жилищную инспекцию Чувашии.

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Прокуратура также выявила нарушения со стороны кредитных организаций при ведении спецсчетов. «Так, комиссионное вознаграждение за ведение специального счета, открытого ТСЖ «Ленком», списывалось ПАО «Сбербанк России» с этого же счета, тогда как средства, поступающие в счет погашения взносов на капитальный ремонт, на указанные цели использованы быть не могут», — говорят в прокуратуре Чувашии. В адрес руководителя филиала кредитного учреждения прокуратурой Калининского района Чебоксар внесено представление.

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Проверкой вскрыты отдельные факты завышения подрядчиками стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. К примеру, в селе Челкасы Урмарского района в одном из домов установлены электросчётчики стоимостью не более 3 тыс. рублей, в то время как в выполненных работах указана другая сумма — почти 15,8 тыс. рублей, говорят в ведомстве. В одном из домов Чебоксар стоимость ВРУ обошлась при установке в 32,6 тыс. рублей при отпускной цене завода-изготовителя 15,3 тыс. рублей. «Рост цены произошел за счет включения в правоотношения между изготовителем и подрядчиком фирмы-посредника, расположенного по одному адресу с подрядчиком», — говорят в прокуратуре. По выявленным нарушениям прокурорами Урмарского района и Ленинского района Чебоксар инициированы процессуальные проверки в порядке статей 144−145 УПК РФ.

Напомним, 26 апреля на пресс-конференции глава Чувашии Михаил Игнатьев заявлял, что все средства, собранные с населения за капитальный ремонт, направляются «в казначейство, ни на какие другие цели не используются». Что касается неосвоенных средств по итогам 2015 года, то «какие-то миллионы переходящие могут остаться», но все полученные взносы за капремонт находятся «в работе». «В прошлом году мы собрали 609 млн рублей, они все в работе. По году (2016 году, ИА REGNUM) мы должны собрать где-то 900−950 млн рублей», — сообщил глава Чувашии. По его словам, в этом году от населения «пока недобираем» 300 млн рублей.

Тогда же Михаил Игнатьев сообщил, что собираемость средств за капремонт «где-то на уровне 65%», «по отдельным территориям» доходит до 80%. По данным регионального операторам («Фонд капремонта»), в 2015 году в рамках краткосрочного плана капитальный ремонт выполнен в 294 многоквартирных домах на сумму более 236,2 млн рублей, в этом году капремонту подлежат 429 домов на общую сумму 607,8 млн рублей.