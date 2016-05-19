Сыктывкар, 19 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева подчеркнула, что обе темы актуальны для жителей республики, в связи с чем к законодателям регулярно поступают обращения граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета региона.

Николай Загорский. У земской больницы. 1886

«Чаще всего людей волнуют организация перевозок, перевозок водным транспортом, а также работа паромных переправ. И это объяснимо — ведь при той удаленности населенных пунктов друг от друга, которая есть в республике, очень важно, чтобы транспортная связь между ними функционировала бесперебойно. При этом наибольшая нагрузка ложится именно на муниципалитеты. Для сравнения: в 2016 году зарегистрированы 39 межмуниципальных и пригородных маршрутов, а внутримуниципальных — 225», — отметила Надежда Дорофеева.

По информации, представленной министерством промышленности, транспорта и энергетики, за последние 4 года объем расходов республиканского бюджета на перевозки водным транспортом увеличился более чем в 2 раза и составил в 2016 году 8,3 миллиона. В то же время расходы на автомобильное направление снизились с 26,5 до 23,5 миллионов рублей.

При этом существует проблема: значительную долю пассажиров переманивают нелегальные или полулегальные перевозчики. Многие из них работают без лицензии или по лицензии такси, перевозя пассажиров на небольших транспортных средствах, которые формально под категорию «автобус» не попадают. При этом чаще всего такие такси не страхуют жизнь пассажиров, водители не проходят предрейсовый осмотр и имеют низкую квалификацию.

Схожая ситуация при организации переправ на реках. Чтобы не ждать паром или катер, жители республики готовы садиться в необорудованные лодки, зачастую подвергая свою жизнь опасности. Участники заседания отметили, что решить эту проблему возможно только за счет совместных усилий всех заинтересованных сторон: районных и сельских администраций, правоохранительных органов и легальных перевозчиков. Прозвучало также предложение пересмотреть критерии для отнесения транспортных средств к той или иной категории.

Еще одна проблема, которой поделилась председатель Совета Усть-Цилемского района Елена Еремеева, — дноуглубительные работы. Из-за сильного обмеления рек время прохода парома, а соответственно и перевозки пассажиров порой увеличивается с 15 минут до часа. Кроме того, к организации самой переправы, на взгляд районных властей, предъявляются чрезмерные требования. Например, необходимо обеспечить связь с другим судном, которое может находиться за многие сотни километров. На выполнение таких требований уходят значительные средства из муниципального бюджета.

Второй вопрос повестки касался обеспечения жильем медицинских работников. Как отметил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, для региона характерен общий дефицит медицинских кадров. Так, в среднем по республике заполнено не более половины врачебных вакансий. Со средним медицинским персоналом дела обстоят чуть лучше — недостаток примерно 30%. Особенно сильно специалистов не хватает в Удорском, Ижемском, Сосногорском, Усть-Вымском и Княжпогостском районах.

В Усть-Куломском районе, как рассказал его глава Александр Кондрашкин, обеспеченность медицинскими кадрами выше, чем в среднем по республике, на 20%. Этого удалось добиться за счет предоставления врачам служебного жилья, компенсации части расходов по аренде квартир, обучения специалистов в медицинских вузах и колледжах за счет средств, выделяемых районной больницей. Неоценимую помощь оказала и федеральная программа «Земский доктор», в рамках которой переезжающим на село медикам предоставляются «подъемные» в размере 1 миллиона рублей. Говоря о реализации программы, члены Совета руководителей Советов предложили рассмотреть вопрос о включении в нее городских поселений, находящихся на территории сельских районов. В республике это Емва и Микунь.

В Воркуте существует другая проблема — свободного жилья много, но расположено оно в закрывающихся поселках, куда медицинские специалисты не хотят переезжать. Поэтому выход в данной ситуации один, считают в совете города — покупать жилье в центре за республиканский счет, благо в заполярном городе оно не слишком дорогое.

Еще один вариант обеспечения медиков жильем предложил председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Дмитрий Шатохин. По его мнению, квартиры для врачей можно строить на условиях долевого участия при реализации других программ, например, переселения из ветхого и аварийного жилья или обеспечения жильем детей-сирот. За счет такого подхода, уверен депутат, удастся сэкономить значительные средства, так как не нужно будет отдельно оформлять землю и подводить необходимые коммуникации.

По мнению председателя Комитета по социальной политике Натальи Паншиной, важно не только дать специалисту жилье, но и обеспечить комфортные условия для жизни.

«Большое значение имеет то, как встретят молодого специалиста на месте, насколько там развита социальная инфраструктура. Если человеку негде провести свободное время, то он рано или поздно уедет. Поэтому мало привлечь работника на село, нужно еще и удержать его там», — считает депутат.

Подводя итог заседания, Надежда Дорофеева отметила, что все прозвучавшие замечания и предложения будут включены в итоговый вариант рекомендаций, которые будут направлены в правительство Республики Коми и руководству муниципалитетов, а также станут основой для законодательной работы депутатов.