Уфа, 19 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты Государственного собрания Башкирии обратились к министру обороны России Сергею Шойгу по вопросу сохранения зданий казарм внутренней стражи в Уфе. Соответствующее обращение о ситуации с объектами культурного наследия, подведомственных Минобороны РФ, принято на сессии парламента 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу Сергей Кужугетович

Речь идет о сохранении зданий казарм внутренней стражи, расположенных по улице Карла Маркса в Уфе. Казармы состоят из четырех зданий и казарменной стены постройки 1830−1839 годов. В обращении озвучена просьба организовать соответствующими подразделениями Минобороны России работы по реставрации комплекса казарм внутренней стражи в городе Уфе. Данный вопрос был поднят жителем Уфы, бывшим военным Айратом Калимуллиным на приеме граждан, который проводил спикер парламента.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, объект поставлен на государственную охрану распоряжением Кабинета Министров РБ еще в 1994 году. Вследствие длительной эксплуатации и погодных условий строения претерпели значительный физический износ. Проведение реставрационных мероприятий невозможно, так как объекты находятся в собственности Министерства обороны Российской Федерации.

Казармы в Уфе были построены по распоряжению императора Александра I на указанном им лично месте. На протяжении 170 лет они использовались по своему первоначальному назначению. С этими строениями связана военная история Уфы: отсюда уходили солдаты на Крымскую войну, войну с Турцией, русско-японскую войну, Первую мировую и Великую Отечественную.

«Непростая ситуация, которая характерна для ряда подобных объектов по всей России, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Многие воинские части были в свое время расформированы, передислоцированы. Вследствие этого часть исторически ценных зданий осталась в бесхозном состоянии. С подобными зданиями связано много исторических событий, важных для наших граждан. Это народная собственность, и мы должны руководствоваться интересами общества. Казармы находятся в центре нашей столицы и фактически являются ее визитной карточкой. При грамотном решении вопроса объект может стать одним из пунктов в экскурсионных программах туристов, приезжающих в Уфу. Кроме того, сохранение казарм важно и в рамках патриотического воспитания нашей молодежи».